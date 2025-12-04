Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CPMI do INSS rejeita convocação de filho do presidente Lula

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS rejeitou nesta quinta-feira, 4, o requerimento que pedia a convocação de Fábio Luís Lula da Silva, filho mais velho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para depor ao colegiado. Por 19 votos a 12, os governistas conseguiram a rejeição do pedido de comparecimento de Lulinha, como é conhecido do filho do presidente, para esclarecimentos.

O requerimento, de autoria do deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS), se baseava no registro de que João Muniz Leite, ex-contador da família, teria recebido R$ 120 mil de Ricardo Bimbo, dirigente do PT.

Bimbo foi beneficiado por repasses de empresa suspeita de integrar esquema de descontos ilegais a aposentados.

"A coincidência temporal entre os repasses da ADS, os pagamentos realizados por Bimbo e o vínculo direto desse contador com Lulinha é grave e exige esclarecimento imediato", diz o texto.

O requerimento cita ainda que Leite é investigado pelo Ministério Público de São Paulo por suspeita de lavar dinheiro para o PCC. Atualmente, Lulinha vive na Espanha, onde tem atuado na área de tecnologia.

