Base de Lula na CPMI do INSS faz manobra e evita convocação de presidentes de bancos

A base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na CPMI do INSS fez uma articulação na sessão desta quinta-feira, 4, para barrar a convocação de presidentes de bancos suspeitos de fazer descontos de crédito consignado a aposentados sem autorização. Com a manobra, parlamentares governistas evitaram, por exemplo, a convocação de Eduardo Chedid, CEO do PicPay, companhia do empresário Joesley Batista.

Também foi rejeitado o requerimento que pedia a convocação de Leila Pereira, presidente da financeira Crefisa e do Palmeiras. "Não é o PT que enfrenta banqueiro? Eu estou querendo chamar a Faria Lima aqui. Agora é o PT que não quer. Que curioso", disse o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP). Joesley é um dos empresários com maior influência no governo no atual mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele já teve reuniões no Palácio do Planalto fora da agenda oficial. Também integrou comitivas ao lado de ministros em viagens ao exterior e chegou a atuar para intermediar conversas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o objetivo de afrouxar o tarifaço imposto ao Brasil. "O PT é contra o bilionário quando o bilionário não é deles", criticou Kataguiri. Também foram poupados Mário Roberto Opice Leão, do Santander S.A, e Marcelo Kalim, do C6. A oposição aproveitou a disposição do governo em barrar a convocação dos executivos e incluiu no bloco de requerimentos votados o pedido de elaboração de relatórios de inteligência financeira (RIFs) da Zema Crédito, Financiamento e Investimento, financeira do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).