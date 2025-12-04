1ª Turma do STF forma maioria para condenar cúpula da PM do DF por omissão no 8 de Janeiro

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira, 4, para condenar a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão deliberada durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

O ministro Cristiano Zanin acompanhou o relator, Alexandre de Moraes, e Flávio Dino, consolidando a maioria para condenar os cinco coronéis acusados de sabotar a operação de segurança que deveria proteger os prédios dos Três Poderes. O julgamento ocorre no plenário virtual da Primeira Turma e segue aberto até 5 de dezembro, prazo para a ministra Cármen Lúcia registrar seu voto.