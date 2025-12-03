Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TCU reelege Vital do Rêgo para presidência e Jorge Oliveira para vice na gestão de 2026

Os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) reelegeram, por unanimidade, o presidente Vital do Rêgo para mandato de mais um ano à frente da Corte de Contas, em sessão realizada nesta quarta-feira, 3. O ministro Jorge Oliveira foi reeleito para o cargo de vice-presidente.

O exercício do mandato começa em 1º de janeiro de 2026. A posse de ambos ocorreu imediatamente após a votação.

"Receber essa aprovação unânime certamente nos dá uma responsabilidade cada vez maior em cumprir expectativas que os senhores tiveram sobre nós e renovam agora", disse Vital aos colegas ministros.

O ministro Benjamin Zymler presidiu a sessão durante a coleta e apuração dos votos. Participaram da sessão a procuradora-geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), Cristina Machado, os ministros Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Vital do Rêgo, Jorge Oliveira, Antonio Anastasia e Jhonatan de Jesus.

Perfis

O presidente e ministro Vital do Rêgo é formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba e em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba. Ele exerceu cargos de vereador, deputado estadual, deputado federal e senador antes de ser indicado pelo Senado Federal, em 2014, para integrar o TCU. Vital do Rêgo é natural de Campina Grande (PB).

O vice-presidente e ministro Jorge Oliveira é bacharel em Direito e em Administração de Segurança Pública, com especializações em Direito Público e Ciências Políticas. Antes ele trabalhou na Polícia Militar do Distrito Federal, no exercício da advocacia e na atuação como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele é natural do Rio de Janeiro (RJ).

