Prefeita de Jati é condenada por autopromoção em redes sociais

Mônica Mariano, prefeita de Jati / Crédito: Reprodução/Prefeitura de Jati

A prefeita de Jati, Mônica Mariano (PT), foi condenada por improbidade administrativa após utilizar as redes sociais e o site oficial do Município para promover sua imagem pessoal durante o ano eleitoral de 2024. A decisão, proferida na segunda-feira, 1°, atendeu a ação do Ministério Público do Ceará (MPCE). O Município fica a 469 quilômetros de Fortaleza. Segundo a 1ª Promotoria de Justiça de Brejo Santo, ao longo de 2024 foram publicadas, nos canais institucionais da Prefeitura, fotos, vídeos e textos que mencionavam nominalmente a gestora e davam a ela destaque excessivo, ultrapassando o caráter estritamente educativo, informativo e de orientação social permitido à publicidade pública.