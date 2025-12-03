Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Partido quer PEC contra decisão de Gilmar sobre impeachment de ministros do STF

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O Novo quer protocolar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para garantir que qualquer pessoa possa pedir o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e para exigir o quórum de maioria absoluta no Senado para abrir o processo de impedimento.

"Novamente alguns ministros do Supremo tentam rebaixar e usurpar a função do Poder Legislativo, sem qualquer justificativa constitucional. Esta PEC é um meio para reestabelecer a normalidade e equilíbrio entre os Poderes", enfatizou Marcel van Hattem (Novo-RS), líder do Novo na Câmara.

O partido coleta assinaturas desde esta quarta-feira, 3, após decisão liminar do ministro do STF Gilmar Mendes que altera o rito e torna mais difícil o impeachment de ministros do tribunal.

Na liminar, Gilmar retirou de "todo cidadão" o direito de denunciar um crime de responsabilidade contra um ministro do STF. Segundo a decisão do decano, a denúncia caberá somente à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Além disso, o quórum para o afastamento de um ministro foi alterado para dois terços do Senado (54 dos 81). Até então, o processo de impedimento de um juiz do STF avançava por maioria simples dos votos.

"A prática do impeachment de ministros, quando utilizada de forma abusiva ou instrumentalizada, não se limita a um ataque a indivíduos, mas se configura como um ataque à própria estrutura do Estado de Direito", argumentou Gilmar.

