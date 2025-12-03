Moraes fala em 'estado paralelo' e infiltração do crime organizado na política do Rio

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou, na decisão desta quarta-feira, 3, que decretou a prisão preventiva do presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), que o caso expõe a existência de um "estado paralelo" no Estado, marcado pela "profunda infiltração" do Comando Vermelho no poder público. Moraes decretou a prisão de Bacellar após a Polícia Federal (PF) apontar que ele vazou informações da Operação Zargun, que prendeu o então deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, por ligação com a facção criminosa.

Para o ministro, o conjunto das provas apresentadas pela PF demonstra uma articulação política destinada a frustrar a operação deflagrada em setembro. Segundo Moraes, Bacellar atuou para vazar informações sigilosas, além de acompanhar em tempo real o cumprimento dos mandados, configurando interferência direta na investigação. Moraes afirmou que o caso evidencia a formação de um "estado paralelo, capitaneado pelos campos da política fluminense", sustentado por uma "profunda infiltração do crime organizado no poder público". O ministro fala ainda em "periculosidade acentuada decorrente da infiltração criminosa" e descreve Bacellar como um "agente político anômalo" capaz de comprometer a atuação dos órgãos de persecução penal. A PF relatou que, no dia da deflagração da operação, o governo do Rio e a cúpula da Alerj promoveram uma manobra regimental imediata para substituir TH Joias por meio de um ato publicado no Diário Oficial.