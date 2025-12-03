Moraes diz que Judiciário brasileiro é o mais forte do mundo: 'Ataques não vão cessar'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou que o Judiciário brasileiro é atualmente a instituição mais forte do mundo entre cortes constitucionais e defendeu que a segurança institucional da Justiça precisa ser reforçada diante do ambiente de ataques permanentes. A declaração foi feita nesta terça-feira, 2, durante o 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). "Não há no mundo um Poder Judiciário tão forte quanto o brasileiro. Porque o poder judiciário no Brasil é carreira, o poder judiciário no Brasil não depende de eleição, de influência externa, de dinheiro externo", disse o ministro, ao afirmar que a independência da Justiça se tornou alvo de ataques coordenados de grupos políticos e econômicos.

Em seguida, Moraes afirmou que a "segurança institucional" exige medidas que reforcem a independência e a estrutura do Judiciário. "A segurança institucional passa por medidas que fortaleçam a independência do Poder Judiciário", disse. A fala ocorreu um dia antes da decisão do decano da Corte, Gilmar Mendes, que concedeu liminar para limitar pedidos de impeachment contra ministros do STF, estabelecendo que apenas a PGR pode apresentar esse tipo de denúncia. A liminar determinou que a abertura do processo no Senado exija dois terços dos votos, e não mais maioria simples, e proibiu que o mérito de decisões judiciais seja usado como fundamento para acusações de crime de responsabilidade. Em outro momento do discurso, Moraes citou campanhas de desinformação e tentativas organizadas de deslegitimar a atuação dos tribunais. Segundo ele, essa ofensiva não é isolada nem restrita ao Brasil. "Os ataques permanentes à independência do Poder Judiciário não vão cessar. Não tem prazo de validade aqui próximo", afirmou.