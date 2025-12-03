Bacellar era 1° da lista de 'comunicação urgente' de TH Joias, deputado preso por elo com o CV

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), preso na manhã desta quarta-feira, 3, era o primeiro da lista de "comunicação urgente" do deputado TH Joias, preso em setembro por suspeita de integrar o Comando Vermelho (CV). Segundo a Polícia Federal, Bacellar era chamado de "01" por TH Joias. A defesa dele não foi localizada. Ainda de acordo com a investigação, no dia da Operação Zargun, em que TH Joias foi preso, o deputado enviou a Bacellar a foto de um celular contendo as imagens do sistema de segurança do imóvel que era alvo de buscas, com a equipe da Polícia Federal já no local, além de compartilhar com ele o telefone de sua advogada.

A ação se insere no contexto da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do julgamento da ADPF 635/RJ (ADPF das Favelas) que, dentre outras providências, determinou que a Polícia Federal conduzisse investigações sobre a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade no estado e suas conexões com agentes públicos. Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, foi preso no dia 3 de setembro por tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é suspeito de negociar armas para o Comando Vermelho. TH Joias passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida pelo TJ do Rio. Ele responde pelos crimes de associação e organização criminosa e comércio ilegal de armas de fogo de uso restrito, intermediados pelo parlamentar. Suspeita de vazamento