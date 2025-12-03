AO VIVO: PL veta o apoio a Ciro Gomes após críticas de Michelle Bolsonaro

Apoio a Ciro Gomes é vetado por direção nacional do PL após críticas de Michelle / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 3, repercute a decisão da direção nacional do Partido Liberal (PL) de suspender, por tempo indeterminado, o apoio ao tucano Ciro Gomes (PSDB). A informação foi confirmada pelo deputado estadual e pai de André, Alcides Fernandes (PL), durante café da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará. Ao O POVO, o senador Flávio Bolsonaro confirmou apoio a André: "A Michelle atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora".

As declarações de desaprovação de Michelle aconteceram neste domingo, 31, durante evento de lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) a governador do Ceará. Michelle criticou André Fernandes por fazer alianças com o membro do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e chamou a união de "precipitada". Em nota de esclarecimento publicada ontem, 2, nas redes sociais, Michelle afirma que "respeita a decisão dos enteados" mas que "tem o direito de expressar pensamentos com liberdade". Segundo André, a decisão de apoiar Ciro teria sido orientação de Bolsonaro planejada desde o segundo turno das eleições de 2024. Segundo informações enviadas à coluna do O POVO, a oposição foi surpreendida pela decisão de abandonar o apoio a Ciro, mas que as articulações devem retornar depois que "a poeira baixar". Assista