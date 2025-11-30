Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

No Dia do Evangélico, Janja faz homenagem ao papel das mulheres evangélicas em suas comunidades

A primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, comemorou o Dia Nacional do Evangélico, em publicação feita na tarde deste domingo, 30, no Instagram.

"Celebro a presença estruturante e essencial das mulheres evangélicas em suas comunidades e espaços de fé", disse. "Mulheres são agentes de transformação potentes em todos os espaços que estão inseridas, e ao longo desse ano, nos diversos encontros que tive com mulheres evangélicas em diferentes regiões do país, vi de perto sua força e união na luta contra as desigualdades."

Janja relembrou que a data, comemorada em 30 de novembro, foi institucionalizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2010.

