Erika Hilton anuncia noivado com fotógrafo

Erika Hilton anuncia noivado com fotógrafoNovidade foi divulgada nas redes sociais do casal, que está junto desde 2023
A deputada federal Erika Hilton (Psol) foi pedida em casamento pelo fotógrafo Daniel Zezza na noite do último sábado, 29. No último vídeo postado no Instagram, Daniel afirma que “foram muitos meses para organizar”.
“Eu tava muito nervoso, mas com plena certeza do que eu queria. Então é isso, obrigada pelo carinho geral, vocês são demais, demais”.
Leia mais
Já a deputada publicou uma foto do anel de noivado em cima de uma caixa escrita com a frase “Você salvou meus domingos”, uma referência à música Me ajude a salvar os domingos da cantora Liniker.
Os dois, que estão juntos desde 2023, se conheceram nos bastidores de uma campanha de moda.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente