Erika Hilton anuncia noivado com fotógrafo

Novidade foi divulgada nas redes sociais do casal, que está junto desde 2023

A deputada federal Erika Hilton (Psol) foi pedida em casamento pelo fotógrafo Daniel Zezza na noite do último sábado, 29. No último vídeo postado no Instagram, Daniel afirma que “foram muitos meses para organizar”.

“Eu tava muito nervoso, mas com plena certeza do que eu queria. Então é isso, obrigada pelo carinho geral, vocês são demais, demais”.