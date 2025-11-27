Governo Lula envia projeto de lei para criar 2 novas universidades federais; veja quais são

Governo Lula envia projeto de lei para criar 2 novas universidades federais; veja quais sãoA definição dos cursos, nas duas universidades, virá apenas após a aprovação dos projetos de lei no Congresso Nacional
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso Nacional nesta quinta-feira, 27, projetos de lei de criação da Universidade Federal do Esporte e da Universidade Federal Indígena. As duas instituições terão suas sedes em Brasília, mas com atuações em outras regiões. A previsão é de que as unidades entrem em funcionamento em 2027.
A definição dos cursos, nas duas universidades, virá apenas após a aprovação dos projetos de lei no Congresso Nacional. O plano prevê que a Universidade Federal do Esporte tenha centros de excelência nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, além da sede no Distrito Federal.
A previsão é de que a instituição ofereça cursos como de técnico de futebol e de gestão do esporte com 3.000 vagas disponíveis e cursos de quatro semestres. Haverá também parceria com a Universidade Aberta do Brasil, para cursos à distância.
Já a Universidade Federal Indígena deverá ter cursos como gestão ambiental e territorial, gestão de políticas públicas, sustentabilidade socioambiental e promoção das línguas indígenas.
Com a oferta inicial de 10 cursos, a previsão é de oferecer até 48 cursos de graduação e atender aproximadamente 2,8 mil estudantes indígenas nos primeiros quatro anos de implantação.
Em discurso durante a cerimônia em que assinou a mensagem de envio dos dois projetos de lei ao Congresso, Lula defendeu as ações voltadas aos atletas e aos povos indígenas. Disse que, em relação aos povos originários, que a universidade "é necessária para dar um direito que nunca deveria ter sido tirado". Também defendeu o papel do Estado no apoio a atletas e aos povos originários.
"O que a gente vai fazer é dar condições científicas e técnicas para aperfeiçoar aquilo que a pessoa já tem. A pessoa nasce com aquele dom, o que precisa é ter chance. Tem atleta que não tem um tênis para correr, que não tem as calorias e proteínas necessárias para se alimentar. Essas pessoas terão muito menos chance de ser um atleta de alto rendimento. E de quem é o papel? É do Estado", disse Lula.
