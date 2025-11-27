AO VIVO: Dois militares dos EUA são baleados após ataque perto da Casa Branca; Bolsonaro preso

Início da pena de Bolsonaro e tiroteio em Washington pautam debate no O POVO News / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 26, destaca os desdobramentos da audiência de custódia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), já detido na sede da Polícia Federal (PF) desde sábado, 22, além da repercussão do tiroteio registrado nas proximidades da Casa Branca, em Washington, que elevou o nível de alerta de segurança nos Estados Unidos.

Condenado no chamado “núcleo 1” da trama golpista, Bolsonaro começou a cumprir, nesta terça-feira, 25, a pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Durante a audiência de custódia, realizada por videoconferência, ele admitiu ter tentado violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda, alegando “paranoia” provocada por medicação. Mesmo encarcerado, o ex-presidente segue tendo acesso a assessores e carros oficiais, o que também tem gerado debate público.



No Senado, aliados do ex-presidente articulam mudanças na legislação que embasa sua condenação, enquanto o cenário político se reorganiza após a prisão. Bolsonaro também enfrenta dificuldades no plano internacional, especialmente após o recente distanciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Simultaneamente, o programa abordará o tiroteio ocorrido nas imediações da Casa Branca, que deixou dois feridos e provocou bloqueios na área central de Washington, repercutindo em todo o mundo e ampliando preocupações sobre segurança na capital norte-americana.

