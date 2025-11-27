Anderson Torres na Papuda: sala de 54 metros quadrados, cama de casal, TV, água quente

O espaço tem capacidade para quatro presos, mas será reservado exclusivamente ao ex-ministro, como uma Sala de Estado Maior.

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres vai cumprir a pena de 24 anos a que foi sentenciado no processo da trama golpista em uma unidade de 54 metros quadrados no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

A unidade é composta por quarto, banheiro, lavanderia, cozinha, sala e área externa. Há também geladeira, chuveiro com água quente, armários, cama de casal e televisão.

O Estadão antecipou como seriam as acomodações dos condenados encaminhados à Papudinha. Era esperado o ex-presidente fosse transferido para o local em vez de ficar mantido na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal.

Tradicionalmente, o local conta com beliches em que os presos se dividem, mas as camas duplas foram substituídas por uma de casal apenas para Torres.

O banho de sol é feito na área externa da cela, que tem 10 metros quadrados. Torres poderá usar o espaço para praticar exercícios físicos sem controle de horário.