Haddad: no que diz respeito a mim e Lula, cúpula do Congresso não está rompida

"No que diz respeito a mim e ao presidente Lula, a relação com a cúpula do Congresso não está rompida. Às vezes dá algum estremecimento, mas isso passa", disse o ministro.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 26, em entrevista à Globonews, que as ausências de Hugo Mota e de Davi Alcolumbre à cerimônia de sanção da isenção do Imposto de Renda para salários até R$ 5 mil não representa um rompimento entre os poderes Executivos e Legislativo.

Haddad também pontuou que as ausências dos presidentes do Senado e da Câmara não chegou a surpreender o Executivo porque os dois avisaram com antecedência que não iriam comparecer à cerimônia.

A ausência de Alcolumbre está sendo associada à sua contrariedade pelo fato de presidente Lula ter indicado Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU), para o Supremo Tribunal Federal (STF) em detrimento de Rodrigo Pacheco, que tinha a simpatia do presidente do Senado.

"Em geral, o AGU é o candidato natural ao STF pelo domínio dos assuntos de Estado. Quero crer que o Messias será aprovado pelo Senado. Vai desempenhar grande papel no STF. Messias tem sido diligente com questões fiscais, mantém relação excepcional com STF. Alcolumbre e Motta sabem que é estruturante aprovar revisão de benefícios fiscais", disse.