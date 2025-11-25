Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

José Afonso da Silva, um dos principais constitucionalistas do Brasil, morre aos 100 anos

José Afonso da Silva, um dos principais constitucionalistas do Brasil, morre aos 100 anos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O jurista José Afonso da Silva, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) que participou da elaboração da Constituição de 1988, morreu nesta terça-feira, 25, aos 100 anos.

A informação foi divulgada pela universidade, que não informou a causa da morte. O velório ocorre entre as 19h desta terça e as 15h de quarta-feira, 26, seguido do enterro. As cerimônias serão restritas aos familiares e amigos.

Uma pesquisa com dados entre 1988 e 2012 apontou José Afonso como o jurista mais citado no Supremo Tribunal Federal (STF). Além da docência na cadeira de Direito Constitucional da instituição, ele foi procurador do Estado de São Paulo e secretário estadual de Segurança Pública de 1995 a 1999, na gestão Mário Covas.

Nascido no interior de Minas Gerais em 1925, mudou-se para São Paulo em 1947. Em 1952, aos 28 anos, ingressou na Faculdade de Direito da USP.

Nas décadas seguintes, tornou-se um dos maiores nomes do direito constitucional brasileiro e foi assessor convidado na Assembleia Constituinte de 1987, que elaborou a atual Constituição brasileira.

Sua principal obra foi o livro "Curso de Direito Constitucional Positivo", lançado em 1976 e atualizado desde então, é referência até hoje para os estudos na área.

No último dia 30 de abril, quando completou 100 anos, José Afonso foi homenageado pelo então presidente e ministro do STF, Luís Roberto Barroso.

"Poucas pessoas foram tão importantes para o direito constitucional e para a democracia brasileira quanto o professor José Afonso. [...] Ele foi uma das pessoas que manteve a chama acesa do direito na longa noite da ditadura", afirmou ele ao fim da sessão plenária daquele dia.

O Tribunal de Justiça de São Paulo divulgou uma nota no qual manifesta profundo pesar pelo falecimento. "A Presidência do TJSP se solidariza com familiares, amigos e colegas, reconhecendo a relevância de sua contribuição ao Direito brasileiro ao longo de quase sete décadas de atuação, marcada pelo compromisso com o serviço público", diz o texto.

"José Afonso tem uma história exemplar como docente e jurista. Foi um dos maiores constitucionalistas do País e formou gerações comprometidas com o Estado Democrático de Direito", disseram os diretores da Faculdade, Celso Campilongo e Ana Elisa Bechara.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar