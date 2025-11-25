Deputado federal apresenta projeto para dificultar fuga de quem tiver passaporte apreendido

Depois da fuga para os Estados Unidos do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), o deputado federal Reimont Otoni (PT-RJ) protocolou na segunda-feira, 24, projeto de lei para tentar dificultar a repetição de situações como essa. Pela proposta, passaria a ser obrigada a comunicação imediata à Interpol "sempre que houver a determinação judicial de suspensão, apreensão ou cancelamento de passaportes". "Não dá mais pra aceitarmos casos como o do Ramagem e do Eduardo Bolsonaro", explica Reimont.

Ramagem foi condenado em setembro a mais de 16 anos de prisão em regime fechado por envolvimento na trama golpista e estava proibido de deixar o Brasil. Mesmo assim, ele foi para os Estados Unidos. A prisão preventiva do deputado foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal(STF), na sexta-feira, 21. Dois dias depois, no domingo, 23, a mulher do parlamentar fez uma publicação do momento em que ela e as filhas foram recebidas por Ramagem em um aeroporto de Miami, nos Estados Unidos.