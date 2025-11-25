Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deputado federal apresenta projeto para dificultar fuga de quem tiver passaporte apreendido

Deputado federal apresenta projeto para dificultar fuga de quem tiver passaporte apreendido

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Depois da fuga para os Estados Unidos do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), o deputado federal Reimont Otoni (PT-RJ) protocolou na segunda-feira, 24, projeto de lei para tentar dificultar a repetição de situações como essa. Pela proposta, passaria a ser obrigada a comunicação imediata à Interpol "sempre que houver a determinação judicial de suspensão, apreensão ou cancelamento de passaportes". "Não dá mais pra aceitarmos casos como o do Ramagem e do Eduardo Bolsonaro", explica Reimont.

Ramagem foi condenado em setembro a mais de 16 anos de prisão em regime fechado por envolvimento na trama golpista e estava proibido de deixar o Brasil. Mesmo assim, ele foi para os Estados Unidos. A prisão preventiva do deputado foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal(STF), na sexta-feira, 21. Dois dias depois, no domingo, 23, a mulher do parlamentar fez uma publicação do momento em que ela e as filhas foram recebidas por Ramagem em um aeroporto de Miami, nos Estados Unidos.

Na segunda, o parlamentar disse estar "seguro" nos Estados Unidos com a "anuência" do governo de Donald Trump. No primeiro pronunciamento desde que saiu do Brasil, em setembro, Ramagem alegou ser vítima de "grave perseguição política" e disse ter deixado o País para evitar que suas filhas o vissem ser preso.

Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se mudou para os Estados Unidos, alegando perseguição política e foi denunciado pela Procuradoria Geral da República por tentativa de coação na ação penal dos atos golpistas.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar