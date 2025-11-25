Bolsonaro recebe visita de Flávio e Carlos na PF em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi visitado na manhã desta terça-feira, 25, pelos filhos Flávio, senador, (PL-RJ) e Carlos, vereador (PL-RJ). Bolsonaro cumpre o terceiro dia de prisão preventiva na Superintendência da PF no Distrito Federal por ter violado medidas cautelares. Ele danificou a tornozeleira eletrônica utilizada na prisão domiciliar e, somado a isso, Flávio convocou uma vigília em frente ao seu condomínio, o que foi avaliado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes como tentativas de fuga.

No último domingo, 23, Moraes autorizou visitas de familiares e médicos a Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi a primeira a visitar o marido por duas horas ainda no domingo. O ex-presidente também recebeu visitas de seus advogados e do médico Cláudio Birolini, que acompanha o seu quadro clínico. Bolsonaro também tem à sua disposição plantão médico da própria PF por ordem de Moraes.