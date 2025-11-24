Flávio Bolsonaro critica divulgação de vídeo da tornozeleira

STF revela que Bolsonaro usou ferro de solda em tornozeleira eletrônica / Crédito: STF/Divulgação

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou a divulgação do vídeo que mostra a tornozeleira eletrônica violada de Jair Bolsonaro. O ex-presidente está preso na sede da Polícia Federal (PF). A declaração ocorreu após uma reunião do PL nesta segunda-feira, 24. Segundo o senador, o pai foi humilhado com a divulgação das imagens. Flávio afirmou ainda que o ex-presidente estava sob efeito de medicamentos, o que explicaria o tom de voz apresentado no vídeo. O senador também declarou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes "ignorou provas".

O ex-presidente, em menos de 24 horas, apresentou três versões diferentes para o que havia acontecido. Durante o pronunciamento, Flávio Bolsonaro comentou o cenário político para 2026 e reforçou que não será candidato à Presidência. Ele ressaltou que qualquer decisão será tomada após o posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador afirmou que o principal objetivo da direita é aprovar a anistia e destacou que a oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende reconduzir o projeto de lei que prevê anistia aos presos dos atos de 8 de janeiro. O projeto, relatado por Paulinho da Força (Solidariedade-SP), tem caminhado para a não anistia total e irrestrita, mas uma redução de pena para os envolvidos.