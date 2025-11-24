Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flávio Bolsonaro critica divulgação de vídeo da tornozeleira

Flávio Bolsonaro critica divulgação de vídeo da tornozeleira e diz que pai foi humilhado

Segundo o senador, o pai foi humilhado com a divulgação das imagens. Flávio afirmou ainda que o ex-presidente estava sob efeito de medicamentos, o que explicaria o tom de voz apresentado no vídeo
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou a divulgação do vídeo que mostra a tornozeleira eletrônica violada de Jair Bolsonaro. O ex-presidente está preso na sede da Polícia Federal (PF). A declaração ocorreu após uma reunião do PL nesta segunda-feira, 24.

Segundo o senador, o pai foi humilhado com a divulgação das imagens. Flávio afirmou ainda que o ex-presidente estava sob efeito de medicamentos, o que explicaria o tom de voz apresentado no vídeo. O senador também declarou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes "ignorou provas".

O ex-presidente, em menos de 24 horas, apresentou três versões diferentes para o que havia acontecido.

Durante o pronunciamento, Flávio Bolsonaro comentou o cenário político para 2026 e reforçou que não será candidato à Presidência. Ele ressaltou que qualquer decisão será tomada após o posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O senador afirmou que o principal objetivo da direita é aprovar a anistia e destacou que a oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende reconduzir o projeto de lei que prevê anistia aos presos dos atos de 8 de janeiro.

O projeto, relatado por Paulinho da Força (Solidariedade-SP), tem caminhado para a não anistia total e irrestrita, mas uma redução de pena para os envolvidos.

Flávio Bolsonaro destacou que o relator pode sugerir uma anistia parcial, mas afirmou que não trabalha nessa linha. Após a reunião do partido, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ) declarou que o projeto da anistia será votado nesta terça-feira, 25, na Câmara dos Deputados.

A reuniu ocorreu três dias após o ex-presidente Jair Bolsonaro ser preso por violar a tornozeleira eletrônica durante a prisão domiciliar.

Tags

Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro STF Alexandre de Moraes

