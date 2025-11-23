Rodrigues: Tocamos operação sobre Banco Master graças à cooperação com o Banco Central

Segundo ele, houve "absoluta sintonia e encaixe de interesses" entre a PF e o BC. Em entrevista ao programa Canal Livre, da Band , Rodrigues lembrou que, no dia em que a operação foi deflagrada, o Banco Central fez a liquidação da instituição financeira.

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, afirmou que a Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, avançou "graças à cooperação e à integração com o Banco Central do Brasil".

"O presidente Galípolo tem feito um trabalho muito intenso de controle, de fiscalização, uma grande parceria com a Polícia Federal", elogiou o chefe da PF. Citando outras operações, como a Carbono Oculto, em parceria com a Receita Federal, e a de combate a fraudes no INSS, com a Controladoria Geral da União, ele disse que esse é o caminho que o órgão defende para enfrentar o crime organizado.

Ele disse que a investigação da PF partiu da fiscalização da atual gestão do Banco Central, do presidente Gabriel Galípolo, com as atividades regulatórias e de fiscalização, que identificaram situações que apontavam a possibilidade de ocorrência de crimes.

"Desde o minuto 1 já havia essa conexão entre o Banco Central e a Polícia Federal, porque a partir da entrada da fiscalização, dos controles que foram feitos, houve indicativos de que não era uma mera irregularidade, uma anomalia", relatou. Rodrigues afirmou que não compete à Polícia Federal fazer o primeiro filtro daquilo que é negócio do mercado e do que é crime. "No momento que se identificam indícios de crime, e isso foi identificado pelo Banco Central, aí sim nos é comunicado e a gente faz a nossa atuação como Polícia Judiciária da União que somos", disse.