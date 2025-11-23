Michelle Bolsonaro visita ex-presidente, preso em Brasília

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi à Superintendência da Polícia Federal em Brasília na tarde deste domingo, 23, para visitar o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve a prisão preventiva decretada na véspera.

Michelle chegou às 15 horas no local e a visita pode durar até 17 horas, conforme determinou a Justiça. Ela não estava em casa quando Bolsonaro foi detido pela polícia no sábado, 22. Ele estava em casa acompanhado da filha, do irmão mais velho e de um assessor.