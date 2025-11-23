Íntegra da ata da audiência de custódia que manteve a prisão preventiva de Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por audiência de custódia neste domingo, 23, e teve a prisão mantida pela juíza Luciana Yuki Fugishita Sorrentino, que atua como auxiliar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Durante a audiência que durou 30 minutos, Bolsonaro disse que a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica foi motivada por "paranoia" e "alucinação" causadas pelo uso de medicamentos psiquiátricos.

Veja a ata da audiência: Bolsonaro também disse à juíza que "estava com "alucinação" de que tinha alguma escuta na tornozeleira, "tentando então abrir a tampa". Também alegou que não se lembra de ter tido "surto dessa natureza em outra ocasião". O ex-presidente também relatou que começou a tomar um dos remédios cerca de quatro dias antes de ser preso. Ferro de soldar

Ainda segundo a ata da audiência, Bolsonaro teria começado a mexer na tornozeleira com um ferro de soldar na tarde da sexta-feira, 21, e teria interrompido a atividade por volta da meia-noite. Alegou que tem curso de operação desse tipo de equipamento e tinha o ferro de solda em casa. Contou também que depois "caiu na razão", parou e comunicou os agentes que fiscalizavam a prisão domiciliar. O ex-presidente também afirmou que estava em casa com a filha, o irmão mais velho e um assessor, mas ninguém teria percebido a movimentação. Bolsonaro nega fuga À juíza, Bolsonaro negou qualquer intenção de se livrar do equipamento e fugir. Também ressaltou que não houve rompimento da cinta que prendia o equipamento ao tornozelo dele. E acrescentou que a vigília convocada por um dos seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ocorreria a 700 metros da residência, "não havendo possibilidade de criar qualquer tumulto que pudesse facilitar hipotética fuga".

A decisão da juíza Ao fim da audiência, a juíza manteve a prisão preventiva, por constatar que não houve qualquer irregularidade na determinação de Moraes. O ex-presidente estava em prisão domiciliar e, após detectada a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Leia a transcrição da íntegra da audiência de custódia:

"TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Aos 23 dias de novembro de 2025, às 12h, por videoconferência, sob a presidência da Juíza Auxiliar do Gabinete de Sua Excelência, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Dra. Luciana Yuki Fugishita Sorrentino, foi aberta a presente Audiência de Custódia nos autos da Pet 14.129/DF, após o senhor JAIR MESSIAS BOLSONARO ter a oportunidade de se entrevistar pessoal e reservadamente com os seus advogados, Dr. Daniel Bettamio Tesser, OAB/SP 208351/SP e Dr. Paulo Henrique Aranda Fuller OAB/SP 175394, igualmente presentes. Registrou-se, também, a presença do representante da Procuradoria-Geral da República, Dr. Joaquim Cabral da Costa Neto. A seguir, passou a Juíza Auxiliar, de início, a circunstanciar aos presentes as finalidade e objetivos da Audiência de Custódia, nos termos da Resolução CNJ nº 213, de 15 de dezembro de 2015. Em seguida, foi o custodiado informado sobre seu direito constitucional ao silêncio, bem como do direito a entrevista reservada com seu defensor. Ato contínuo, o custodiado, após confirmar ter se entrevistado prévia e reservadamente com seu defensor, foi indagado sobre seus dados qualificativos, tendo respondido conforme consta na presente ata. Também foram consignados os motivos da prisão preventiva decretada nos autos da Pet 14.129/DF. Pela Juíza Auxiliar foi dito: Indagado às perguntas de praxe, o depoente respondeu: Jair Messias Bolsonaro, CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, brasileiro, nascido em 21/3/1955, natural de Campinas/SP, filho de Percy Geraldo Bolsonaro e Olinda Bonturi Bolsonaro, casado, possui 5 (cinco) filhos, sendo 1 (uma) filha menor de idade (15 anos), endereço nos autos, militar e professor de educação física, faz uso de vários medicamentos, instrução superior completo, não respondeu a processo criminal anteriormente.