Não há o que comemorar quando um ex-presidente da República é preso, diz PSDB

Em nota, o PSDB disse receber com preocupação a notícia da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Não há o que comemorar quando um ex-presidente da República é preso", diz a nota assinada pela executiva nacional do partido.

O pronunciamento ressalta que das cinco pessoas a ocupar a presidência desde a redemocratização, dois sofreram impeachment e outros dois foram presos. "É como se, numa família de cinco irmãos, quatro tivessem problemas graves com a Justiça. Isso não é motivo de orgulho - é um alerta vermelho sobre a saúde da nossa democracia."