Lindbergh: prisão preventiva de Bolsonaro é evidência de que lei alcança todos

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), disse que a prisão preventiva do ex-presidente da República Jair Bolsonaro pela Polícia Federal, neste sábado, 22, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, mostra que "a lei alcança a todos." "A prisão preventiva cumpre mandado expedido pelo STF e evidencia que, diante de risco concreto à ordem pública e de manipulação política do processo, a lei alcança todos, inclusive o ex-presidente. O trânsito em julgado se aproxima e abre caminho para o início do cumprimento da pena. Bolsonaro preso!", escreveu Lindbergh.

Segundo o parlamentar, a "vigília" convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para o período da noite contribuiu para a decisão, porque buscava criar um "clima de intimidação" contra o STF e a PF.