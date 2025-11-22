Kassab: Prisão de Bolsonaro é medida severa e injusta

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é mais um "triste episódio nesta época tão turbulenta da política brasileira". "Registro minha incompreensão por uma medida jurídica tão severa e injusta, especialmente quando sua saúde inspira cuidados", disse Kassab em publicação na rede social X, neste sábado. O presidente do PSD também manifestou solidariedade ao ex-presidente. Já o pastor Silas Malafaia, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, publicou vídeo neste sábado (22) com críticas à ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O líder religioso classificou a decisão como "injustiça" e "perseguição política".

Malafaia argumentou que a prisão funciona como uma "cortina de fumaça" para desviar o foco de denúncias envolvendo o Banco Master. O pastor citou suposto envolvimento de familiares do magistrado com a instituição financeira. "Ele está desviando o foco da roubalheira do Banco Master", afirmou na gravação. O aliado de Bolsonaro contestou a legalidade do inquérito, sustentando que Moraes não poderia presidi-lo por se declarar vítima de um complô. Malafaia também criticou a delação do tenente-coronel Mauro Cid, alegando que o militar sofreu coação e alterou o depoimento diversas vezes, o que tornaria o processo nulo. Sobre a justificativa da prisão, que citou uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro como indício de risco, Malafaia negou a acusação. "Quer dizer que o Flávio convoca uma vigília de oração e Bolsonaro é preso? Convocar manifestação pacífica é motivo de prender o outro?", questionou. 'Prisão de Bolsonaro demonstra insensibilidade do Poder Judiciário'

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), também criticou há pouco, por meio das redes sociais, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pré-candidato à presidência afirmou que a detenção "demonstra insensibilidade do Poder Judiciário" diante dos problemas de saúde de Bolsonaro. "Ao ex-presidente e aos seus familiares, minha solidariedade. Triste Brasil!", complementou. Na rede social X, publicou que Bolsonaro, que já cumpria pena domiciliar, "foi preso mesmo tendo apresentado laudos que comprovam sua saúde em estado crítico". "Todos sabem que a saúde do ex-presidente não é boa desde que ele foi vítima de uma facada". O pronunciamento do político paranaense vem em linha com as falas de outros governadores aliados de Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por exemplo, disse que o ex-presidente é inocente e o tempo mostrará. Já Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, disse estar com Bolsonaro em mais esse desafio.