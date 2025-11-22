Defesa de Bolsonaro pede autorização para visitas de seus filhos e Michelle após prisão

A defesa de Jair Bolsonaro solicitou à Justiça que "sua esposa e filhos sejam autorizados a visitar" o ex-presidente na prisão. O pedido foi feito por Celso Vilardi, Paulo Bueno e Bettamio Tesser, seus advogados, na noite deste sábado, 22.

O documento não cita nomes, mas faz referência a Michelle Bolsonaro, e seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, os vereadores Carlos Bolsonaro (Rio de Janeiro) e Jair Renan Bolsonaro (Balneário Camboriú), todos filiados ao PL, além de Laura, de 15 anos.