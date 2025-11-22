Decisão de prisão de Bolsonaro é correta e embasada, afirma João Amoêdo

O empresário e ex-presidente do partido Novo, João Amoêdo, disse em publicação na rede social X que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de transferir Jair Bolsonaro (PL) para as dependências da Polícia Federal (PF) foi correta e embasada.

Em comunicado, Amoêdo afirmou que havia risco concreto de fuga de Bolsonaro. "O ex-presidente violou na madrugada sua tornozeleira eletrônica, Flávio Bolsonaro convocou uma grande manifestação em frente à mansão do pai, com o objetivo de criar tumulto no local. E, para completar, Ramagem, também condenado, fugiu do país nesta semana", disse.