Christopher Landau classifica prisão de Bolsonaro de 'provocativa e desnecessária'

O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, chamou a prisão de Jair Bolsonaro de "provocativa e desnecessária" e voltou a fazer duras críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que decretou a prisão do ex-presidente neste sábado, 22. A preventiva foi determinada após pedido da Polícia Federal. Um dos argumentos usados por Moraes foi a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica usada pelo ex-presidente na prisão domiciliar. Bolsonaro confirmou que usou um ferro de solda para danificar o equipamento.

Em postagem na rede social X (antigo Twitter), o número dois do Departamento de Estado afirmou que os Estados Unidos "estão gravemente preocupados" com o que chamou de "mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil". O vice-secretário de Estado norte-americano disse ainda que Moraes é um "violador de direitos humanos" e argumentou que Bolsonaro "já se encontrava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com severas restrições de comunicação". Na publicação, ele chamou Moraes de "violador de direitos humanos" e disse que ele traz "descrédito e vergonha internacional ao Supremo Tribunal Federal do Brasil" ao "desrespeitar normas tradicionais" jurídicas e "politizar o processo judicial". Landau encerrou sua nota afirmando que "não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não reconhece limites para seu poder".

A Embaixada dos EUA no Brasil repostou a publicação de Landau, traduzida para o português. Em setembro, Landau já havia criticado publicamente Moraes pela condução do processo contra Bolsonaro e disse que a atuação do ministro colocava em risco a relação diplomática entre Brasil e EUA. "Os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o juiz fora de controle Moraes antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de dois séculos", escreveu.

Eduardo Bolsonaro reage à manifestação O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos e é investigado por tentar usar sua proximidade com o governo Trump para interceder pelo pai e prejudicar os interesses nacionais, reagiu à publicação do vice-secretário condenando a prisão. Também por meio de sua conta no X, ele agradeceu Landau pelo apoio "na luta pela liberdade" no Brasil e disse que não há expectativa de que a Justiça virá pelas próprias instituições brasileiras, dado que elas estariam tomadas "pelo mesmo vírus da censura, medo e arbitrariedade" "vistos na Nicaraguá e na Venezuela".