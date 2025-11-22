Bia Kicis diz que prisão de Bolsonaro é 'mais uma injustiça colossal'

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) afirmou que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro é "mais uma injustiça colossal", em publicação feita há pouco no X (antigo Twitter). No post, Kicis também classificou como "brutal" a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

"E a justificativa? A vigília convocada por seus aliados. Bolsonaro é inocente e a sua prisão põe em risco a vida do maior líder da direita", disse.