Fiesp: Messias tem credenciais e perfil para funções de ministro do STF

O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal (STF), tem as credenciais e o perfil necessários para desempenhar as funções de ministro da Corte. A avaliação é da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

A Fiesp considera que Messias tem sólida trajetória jurídica e conhecimento técnico, especialmente sobre temas econômicos. Para a Federação, o indicado de Lula "reúne qualidades indispensáveis para atuar na Suprema Corte, como serenidade, equilíbrio e capacidade de diálogo".