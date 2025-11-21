Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fiesp: Messias tem credenciais e perfil para funções de ministro do STF

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal (STF), tem as credenciais e o perfil necessários para desempenhar as funções de ministro da Corte. A avaliação é da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

A Fiesp considera que Messias tem sólida trajetória jurídica e conhecimento técnico, especialmente sobre temas econômicos. Para a Federação, o indicado de Lula "reúne qualidades indispensáveis para atuar na Suprema Corte, como serenidade, equilíbrio e capacidade de diálogo".

STF LULA

