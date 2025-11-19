PF investiga 'nudes falsos' de parlamentares, apologia ao nazismo e racismo nas redes

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 19, uma operação que investiga crimes de apologia ao nazismo, racismo e exposição indevida da intimidade de parlamentares federais. Foram executados dois mandados de busca e apreensão e um mandado de busca pessoal em Lajeado (RS) - município com 94 mil habitantes localizado a 115 km de Porto Alegre.

A operação, batizada de Rosa Branca, investiga o uso de inteligência artificial para produzir 'deepnudes' de deputados e senadores - prática que cria imagens falsas e altamente realistas de pessoas nuas. Segundo a PF, os alvos da operação desta quarta também mantinham nas redes sociais postagens com simbologias de 'superioridade racial', alusão ao nazismo e publicações de cunho racista. Durante as diligências, os federais apreenderam ao menos duas revistas com Adolf Hitler na capa, além de livros sobre a história do nazismo.