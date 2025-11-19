PF investiga 'nudes falsos' de parlamentares, apologia ao nazismo e racismo nas redes
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 19, uma operação que investiga crimes de apologia ao nazismo, racismo e exposição indevida da intimidade de parlamentares federais. Foram executados dois mandados de busca e apreensão e um mandado de busca pessoal em Lajeado (RS) - município com 94 mil habitantes localizado a 115 km de Porto Alegre.
A operação, batizada de Rosa Branca, investiga o uso de inteligência artificial para produzir 'deepnudes' de deputados e senadores - prática que cria imagens falsas e altamente realistas de pessoas nuas. Segundo a PF, os alvos da operação desta quarta também mantinham nas redes sociais postagens com simbologias de 'superioridade racial', alusão ao nazismo e publicações de cunho racista. Durante as diligências, os federais apreenderam ao menos duas revistas com Adolf Hitler na capa, além de livros sobre a história do nazismo.
O inquérito, que tramita em sigilo, teve início a partir de procedimento instaurado pela Polícia Legislativa do Senado, que indicou a existência de postagens indevidas nas redes envolvendo parlamentares. As medidas judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Caxias do Sul (RS). Os investigados poderão responder por crimes de preconceito de raça ou cor e de exposição indevida da intimidade sexual.