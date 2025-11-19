'Lula vai tentar ser mais à esquerda', diz Kassab sobre eventual quarto mandato do petista

"Lula vai tentar ser mais à esquerda do que sempre foi. Se tiver Lula 4, é porque o Tarcísio é governador de São Paulo", disse Kassab, a uma plateia de executivos e investidores estrangeiros, durante evento do Bradesco BBI, em Nova York, nos Estados Unidos.

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que um eventual novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será mais à esquerda, com medidas populistas e que podem agravar a situação fiscal do Brasil. Como exemplos, citou a consolidação da isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil mensais e a implantação da tarifa de transporte zero para o Brasil inteiro.

Para ele, com a experiência que Lula tem, o petista não vai querer comprar briga com o partido para fazer "grandes mudanças" e que não o vê fazendo reformas. "Você imagina o Lula fazer reforma administrativa pra cortar cargo? O PT cortar cargo?", indagou ele. E, com isso, Lula corre o risco de fazer uma gestão "mais do mesmo". A tarifa zero no transporte nacional pode ser o seu "novo bolsa família", avaliou. "E se precisar, mais uma generosidade aí", disse, sem dar detalhes. "Mas eu acho que nós somos favoritos, mesmo assim", acrescentou.

Além disso, as chances de que uma safra de governadores liberais sejam eleitos no próximo ano pode gerar dificuldade para Lula, na sua visão. Por outro lado, são "bons gestores" e que vão chegar "projetos" para disputar o Planalto em 2030.

O presidente nacional do PSD reforçou a confiança em uma candidatura de centro na eleição de 2026. "O centro vai definir a eleição, então, todos sabem, nós vamos ter o Lula como candidato, do outro lado trabalhamos para ter o Tarcísio, e quem avançar no centro vai ganhar. Portanto, o centro vai ter um papel muito importante e eu tenho muita confiança", disse.

Kassab ainda criticou o padrão da política brasileira. Há muito perfil de "rede social" e pouco político por vocação. "Nós temos um padrão na política brasileira que não é o adequado. Nós vivemos nesse mundo de rede social com um excesso de representações dentro do Congresso Nacional que não são da política", disse.