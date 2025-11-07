Bolsonaro pode ser preso na Papuda? Quando sai a decisão do STF?

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta sexta-feira, 7, os embargos de declaração apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros seis réus do núcleo central da trama golpista. Essa é uma das últimas etapas antes da definição de quando e onde Bolsonaro começará a cumprir a pena de 27 anos e três meses em regime fechado. Quando sai a decisão do STF?

O julgamento dos recursos ocorre até a próxima sexta-feira, 14, no Plenário Virtual - sistema em que os ministros inserem os votos eletronicamente, sem a necessidade de uma sessão presencial. Especialistas ouvidos pelo Estadão avaliam que os pedidos têm baixa probabilidade de êxito, por repetirem argumentos já rejeitados em fases anteriores do processo. Quando Bolsonaro será preso? Se os pedidos apresentados pelas defesas forem negados, elas ainda têm mais uma possibilidade de recurso antes que a condenação transite em julgado - ou seja, se torne definitiva. Bolsonaro só poderá ser preso após o trânsito em julgado do processo. A previsão é de que isso ocorra até o final de novembro. Bolsonaro pode ser preso na Papuda?