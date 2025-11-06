Deputado do Novo diz ter sofrido 'sapatênisfobia'; deputada afirma que faltou 'interpretação'

O deputado federal Gilson Marques (Novo-SC) saiu em defesa dos sapatênis durante uma sessão na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 5, em meio a uma discussão com a deputada Duda Salabert (PDT-MG). Durante o bate-boca, a parlamentar chamou Gilson de representante do "bolsonarismo de sapatênis". A troca de farpas ocorreu durante a votação de um projeto de lei que cria medidas de educação contra desastres climáticos.

O embate começou após o partido Novo defender a retirada do termo "justiça climática" do texto do projeto. Marques argumentou que a proposta colocaria nas mãos do governo, por meio das diretrizes do Ministério da Educação (MEC), o poder de definir o ensino do conceito. "Isso é só uma deixa, uma desculpa para colocar nas crianças, nas escolas, o que o governo quer. O que ele deseja que isso seja e, no fim das contas, é só colocar mais poder na caneta para ter mais atribuições e tirar mais dinheiro da população, com a justificativa de que está promovendo algo que ninguém sabe o que é: justiça climática", declarou o deputado. Em resposta, Duda Salabert, autora da proposta, rebateu afirmando que a educação está no centro das gestões e dos problemas climáticos. "Olha que vergonha, o partido Novo, que é um 'bolsonarismo de sapatênis', quer retirar do texto a justiça climática. Não há justiça social sem justiça climática. Então, nós orientamos, sim, a manutenção do texto e deixamos claro o nosso repúdio a esse partido nanico chamado partido Novo", disse a deputada.

Em seguida, Marques afirmou ter o direito de "usar qualquer calçado que desejar", assim como, segundo ele, a parlamentar tem liberdade para fazer suas escolhas estéticas. "A deputada que me antecedeu, a Duda, que é do partido do [Carlos] Lupi, escândalo dos roubos dos aposentados, criticou a escolha de alguns membros do Novo que supostamente usam sapatênis. Logo a Duda, que todos conhecem as escolhas estéticas que utiliza. Basta olhar as vestimentas dela para saber o quanto é positivo e o quanto é negativo. Eu quero usar qualquer calçado que eu desejar, assim como ela pode usar qualquer roupa que desejar", afirmou. Após a sessão, o parlamentar defendeu o calçado nas redes sociais e afirmou ter sido vítima de "sapatênisfobia".