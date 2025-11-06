Como votaram cearense sobre norma para aborto legal em menores

Como votaram os deputados cearenses sobre norma que facilita aborto legal em menores de idadeTexto dificulta o acesso de crianças e adolescentes vítimas de estupro ao aborto previsto em lei. Maioria votou a favor e houve muitas ausências
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, 5, o projeto que suspende uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) sobre o acesso de menores de idade ao aborto legal. A proposta, de autoria do deputado Luiz Gastão (PSD-CE), teve 317 votos a favor, 111 contrários e uma abstenção.
Entre os 22 deputados federais do Ceará, a maioria acompanhou o texto, que pode dificultar o acesso de crianças e adolescentes vítimas de estupro ao aborto previsto em lei. Foram 11 votos favoráveis, 3 contrários, uma abstenção e 7 ausências.
Os votos favoráveis vieram de parlamentares de partidos como PL, PSD e União Brasil, além de Robério Monteiro (PDT). O autor do projeto é o cearense Luiz Gastão (PSD).
Os votos contrários na bancada cearense foram todos do PT: José Guimarães, José Airton Félix Cirilo e Luizianne Lins.
O único deputado a se abster foi AJ Albuquerque (PP). Entre os ausentes estiveram nomes como André Figueiredo (PDT), Eunício Oliveira (MDB) e Célio Studart (PSD).
O projeto suspende uma resolução do Conanda que orientava o atendimento de meninas e adolescentes vítimas de violência sexual, reforçando a garantia de acesso ao aborto legal — permitido atualmente em casos de estupro, risco à vida da gestante e anencefalia fetal.
Veja como votaram os deputados cearenses
Sim
- André Fernandes – PL
- Danilo Forte – UNIÃO BRASIL
- Dayany Bittencourt – UNIÃO BRASIL
- Domingos Neto – PSD
- Dr. Jaziel – PL
- Fernanda Pessoa – UNIÃO BRASIL
- Luiz Gastão – PSD
- Matheus Noronha – PL
- Moses Rodrigues – UNIÃO BRASIL
- Robério Monteiro – PDT
- Yury do Paredão – MDB
NÃO
- José Airton Félix Cirilo – PT
- José Guimarães – PT
- Luizianne Lins – PT
ABSTENÇÃO
- Antônio José Albuquerque – PP
AUSENTE
- André Figueiredo – PDT
- Célio Studart – PSD
- Enfermeira Ana Paula – PODEMOS
- Eunício Oliveira – MDB
- Júnior Mano – PSB
- Leônidas Cristino – PDT
- Mauro Benevides Filho – PDT
