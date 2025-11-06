Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Como votaram cearense sobre norma para aborto legal em menores

Como votaram os deputados cearenses sobre norma que facilita aborto legal em menores de idade

Texto dificulta o acesso de crianças e adolescentes vítimas de estupro ao aborto previsto em lei. Maioria votou a favor e houve muitas ausências
Atualizado às Autor Bianca Mota
Autor
Bianca Mota Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, 5, o projeto que suspende uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) sobre o acesso de menores de idade ao aborto legal. A proposta, de autoria do deputado Luiz Gastão (PSD-CE), teve 317 votos a favor, 111 contrários e uma abstenção.

Entre os 22 deputados federais do Ceará, a maioria acompanhou o texto, que pode dificultar o acesso de crianças e adolescentes vítimas de estupro ao aborto previsto em lei. Foram 11 votos favoráveis, 3 contrários, uma abstenção e 7 ausências.

Os votos favoráveis vieram de parlamentares de partidos como PL, PSD e União Brasil, além de Robério Monteiro (PDT). O autor do projeto é o cearense Luiz Gastão (PSD).

Os votos contrários na bancada cearense foram todos do PT: José Guimarães, José Airton Félix Cirilo e Luizianne Lins.

O único deputado a se abster foi AJ Albuquerque (PP). Entre os ausentes estiveram nomes como André Figueiredo (PDT), Eunício Oliveira (MDB) e Célio Studart (PSD).

O projeto suspende uma resolução do Conanda que orientava o atendimento de meninas e adolescentes vítimas de violência sexual, reforçando a garantia de acesso ao aborto legal — permitido atualmente em casos de estupro, risco à vida da gestante e anencefalia fetal.

Veja como votaram os deputados cearenses

Sim

  1. André Fernandes – PL
  2. Danilo Forte – UNIÃO BRASIL
  3. Dayany Bittencourt – UNIÃO BRASIL
  4. Domingos Neto – PSD
  5. Dr. Jaziel – PL
  6. Fernanda Pessoa – UNIÃO BRASIL
  7. Luiz Gastão – PSD
  8. Matheus Noronha – PL
  9. Moses Rodrigues – UNIÃO BRASIL
  10. Robério Monteiro – PDT
  11. Yury do Paredão – MDB

NÃO

  1. José Airton Félix Cirilo – PT
  2. José Guimarães – PT
  3. Luizianne Lins – PT

ABSTENÇÃO

  1. Antônio José Albuquerque – PP

AUSENTE

  1. André Figueiredo – PDT
  2. Célio Studart – PSD
  3. Enfermeira Ana Paula – PODEMOS
  4. Eunício Oliveira – MDB
  5. Júnior Mano – PSB
  6. Leônidas Cristino – PDT
  7. Mauro Benevides Filho – PDT

Acompanhe as últimas notícias no O POVO News:

Assista também clicando aqui.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

PT

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar