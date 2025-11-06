Como votaram cearense sobre norma para aborto legal em menores

Deputado Luiz Gastão (PSD-CE), autor do projeto que suspende resolução do Conanda sobre aborto legal / Crédito: FERNANDA BARROS

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, 5, o projeto que suspende uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) sobre o acesso de menores de idade ao aborto legal. A proposta, de autoria do deputado Luiz Gastão (PSD-CE), teve 317 votos a favor, 111 contrários e uma abstenção. Entre os 22 deputados federais do Ceará, a maioria acompanhou o texto, que pode dificultar o acesso de crianças e adolescentes vítimas de estupro ao aborto previsto em lei. Foram 11 votos favoráveis, 3 contrários, uma abstenção e 7 ausências.

Os votos favoráveis vieram de parlamentares de partidos como PL, PSD e União Brasil, além de Robério Monteiro (PDT). O autor do projeto é o cearense Luiz Gastão (PSD). Os votos contrários na bancada cearense foram todos do PT: José Guimarães, José Airton Félix Cirilo e Luizianne Lins. O único deputado a se abster foi AJ Albuquerque (PP). Entre os ausentes estiveram nomes como André Figueiredo (PDT), Eunício Oliveira (MDB) e Célio Studart (PSD). O projeto suspende uma resolução do Conanda que orientava o atendimento de meninas e adolescentes vítimas de violência sexual, reforçando a garantia de acesso ao aborto legal — permitido atualmente em casos de estupro, risco à vida da gestante e anencefalia fetal.