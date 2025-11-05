União Brasil age para desalojar PT da presidência do Serpro após romper com o governo

O União Brasil anunciou a saída do governo Lula em setembro, mas indicados pelo partido continuam ocupando cargos em todos os escalões. Agora, o novo alvo da cobiça é o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), que só no ano passado teve receita líquida de R$ 4,1 bilhões. A disputa de uma ala do União Brasil no Senado com o PT tem movimentado os bastidores da política. O embate ocorre no momento em que a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, demite aliados de parlamentares que votaram contra o governo no Congresso.

Na contramão desse movimento, o diretor de Operações do Serpro, Wilton Mota - apadrinhado pela senadora Professora Dorinha (União Brasil-TO) -, está a um passo de desalojar Alexandre Amorim da presidência da empresa. Amorim foi indicado pelo PT de São Paulo e pode perder o posto para o Centrão. Empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, o Serpro é responsável pela gestão tecnológica do governo. Agora, por exemplo, cuidará da implantação do novo sistema tributário, que terá um período de testes a partir de janeiro de 2026. No mês passado, a cúpula do União Brasil chegou a abrir processo de expulsão no Conselho de Ética da legenda contra o ministro do Turismo, Celso Sabino. A decisão foi tomada porque Sabino - escolhido pela bancada da Câmara para representar o partido na Esplanada - se recusou a entregar o cargo, sob o argumento de que tem compromissos a cumprir. "Quando você fala do primeiro escalão, de um ministério, você não está falando da administração de uma quitanda da esquina. Nada contra as quitandas da esquina, mas a gente tem projetos que estão em andamento", disse o ministro, em entrevista ao Estadão. O orçamento deste ano do Ministério do Turismo é de R$ 3,5 bilhões, menor que o do Serpro.