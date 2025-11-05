Moraes autoriza membro do 'núcleo 2' da trama golpista a deixar prisão para fazer o Enem

Mário Fernandes ficou conhecido por assumir autoria no chamado Plano Punhal Verde e Amarelo, esquema que previa o assassinato do próprio Moraes, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSD).

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou, nesta quarta-feira, 5, o general Mário Fernandes a deixar a prisão para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O militar está preso preventivamente e é réu no âmbito da trama golpista investigada pelo Supremo.

Integrante do chamado "núcleo 2" da trama, o general poderá comparecer às provas nos dias 9 e 16 deste mês, sob escolta policial discreta a ser realizada pelo Comando Militar do Planalto. A autorização será válida apenas pelo tempo necessário à realização do exame.

Na solicitação de saída, feita em 31 de outubro, a defesa do militar argumentou que a participação no Enem procura "a progressão educacional e profissional, bem como a futura remição de eventual pena". O militar fará a prova na Universidade de Brasília (UnB).

"O estudo, mesmo que de forma autodidata, como é o caso da preparação para o Enem, é um fator de ressocialização e deve ser prestigiado", afirmou o documento apresentado pelos advogados.

O julgamento dos integrantes do núcleo 2 está marcado para os dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro. Caso se repita o entendimento adotado nos outros grupos, o general deve ser condenado e perder da patente militar.