Lula vai à Colômbia para participar da reunião de Cúpula da Celac-UE

Nesta terça-feira (4), em entrevista a agências internacionais em Belém (PA), Lula disse que conversou com o presidente estadunidense, Donald Trump, sobre o assunto no encontro que tiveram na Malásia, em outubro. Na ocasião, Lula se colocou à disposição para atuar como interlocutor entre os Estados Unidos e a Venezuela.

“Só tem sentido a reunião da Celac, neste momento, se a gente for discutir essa questão dos navios de guerra americanos aqui nos mares da América Latina. Tive oportunidade de conversar com o presidente Trump sobre esse assunto, dizendo para ele que a América Latina é uma zona de paz”, disse Lula.

“Somos uma zona de paz, não precisamos de guerra aqui. O problema que existe na Venezuela é um problema político que deve ser resolvido na política”, acrescentou Lula.

A cúpula Celac-UE ocorre em momento de tensão no Caribe, para onde os Estados Unidos enviaram tropas terrestres, submarinos e navios militares. O governo do presidente Donald Trump bombardeou embarcações na região, sob a justificativa de estar combatendo as rotas de narcotráfico que abastecem o país norte-americano.