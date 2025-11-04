Senadora cai após tropeçar no plenário, corta o supercílio e sessão é suspensa

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) caiu após tropeçar durante a sessão plenária desta terça-feira, 4. A parlamentar sofreu um corte no supercílio esquerdo, foi atendida pela equipe de brigadistas do Senado Federal e encaminhada ao Hospital Sírio Libanês para fazer exames de imagem. Segundo a assessoria da parlamentar, Teresa passa bem.

"Lúcida e orientada, ela foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas do Senado e encaminhada para atendimento hospitalar. A senadora passa bem e segue consciente", informou a assessoria.