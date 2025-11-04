Senado deve analisar recondução de Paulo Gonet à PGR na próxima semana

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil - AP), afirmou nesta terça-feira, 4, que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e o plenário do Senado Federal irão analisar, na próxima semana, a recondução de Paulo Gonet à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR). Gonet já cumpriu um mandato como procurador-geral da República e, foi novamente recomendado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para retomar o comando da PGR.

Apesar da indicação do presidente, a confirmação depende do Senado, processo que começa na CCJ e se conclui no plenário. Caso seja aprovada, Gonet permanecerá mais dois anos à frente da PGR. O senador Omar Aziz (PSD) é o relator do caso. O plenário do Senado, atualmente presidido pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), analisará o relatório, cuja leitura está prevista para esta quarta-feira, 5. A expectativa é que os senadores peçam vista, mas a pauta deve retornar à casa na próxima semana. Quem é Gonet