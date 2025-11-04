Lula volta a sinalizar que deve concorrer à reeleição em 2026 se estiver 'bem de saúde'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a sinalizar nesta terça-feira, 4, que deve concorrer à reeleição em 2026 se estiver "bem de saúde". "Se depender de mim, ninguém de extrema direta, negacionista, vai governar este País", reforçou em entrevista a agências internacionais em Belém (PA), onde será sediada a COP30 neste mês.

"Meu esforço é para que a democracia vença, e temos que fazer o povo compreender a diferença entre democracia e o autoritarismo", afirmou o presidente.