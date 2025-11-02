Lula: 'prometo que vocês vão ter energia aqui na comunidade indígena Capixauã (PA)'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, em agenda na Aldeia Vista Alegre, no Pará, que estranhou os problemas de energia na região e prometeu que ela vai chegar à comunidade. Lula e as ministras dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente, Sonia Guajajara e Marina Silva, respectivamente, além da presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana, participaram de roda de conversa com caciques do povo Kumaruara.

"Uma coisa que eu estranhei, eu pensei que tinha energia, porque eu estou vendo uma luz acesa aqui, e eu vi que todo mundo se queixou de energia", começou Lula. "Hoje a energia é a coisa mais fácil para a gente fazer, porque a gente pode fazer placa solar, a gente pode preservar o ambiente, pode trazer energia para vocês, e eu prometo, para vocês que vocês vão ter energia aqui na comunidade de vocês", completou. Funai Depois da fala inicial do presidente da República, a presidente da Funai reforçou a importância da demarcação de terras indígenas e de recursos para a área e agradeceu o presidente Lula por "reforçar a Funai". Ela ainda anunciou a chegada de novos servidores.