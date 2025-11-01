Lula participa da entrega de obras de R$ 450 milhões no aeroporto internacional de Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou neste sábado, 1º, do evento de entrega das obras de ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Belém. O investimento neste projeto é da ordem de R$ 450 milhões. Ele também participa hoje da entrega de obras de requalificação do chamado Porto de Outeiro.

"Chegamos a Belém. O aeroporto está de cara nova: ampliado e preparado para receber as delegações da COP30. Em poucos dias, receberemos aqui chefes de Estado de todo o mundo para a Cúpula de Líderes", diz mensagem no X, publicada na conta oficial do presidente.