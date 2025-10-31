Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidência indica Severino Neto para diretoria da ANTT

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Senado Federal a indicação do nome de Severino Medeiros Ramos Neto para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A mensagem com a indicação para apreciação do Senado está publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 31.

Severino Neto está sendo indicado para a vaga de Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, que assumiu o cargo de diretor-geral da ANTT. Caberá ao Senado aprovar o nome, após sabatina e votação.

