Câ,ara aprova acúmulo do cargo de professor no serviço público

A proposta permite o acúmulo com qualquer outro cargo da esfera pública; e segue para o Senado

A PEC permite que professores concursados no serviço público assumam outro cargo de qualquer natureza . A Constituição proíbe o acúmulo de cargos públicos pela mesma pessoa, mas com algumas exceções. Por exemplo, professores concursados podem trabalhar em duas escolas diferentes e profissionais da saúde podem acumular cargos e empregos na esfera pública.

Na tarde da última quinta, 30 , a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição (PEC) que permite a acumulação remunerada do cargo de professor com qualquer outro do serviço público . O texto segue para o Senado.

Hoje, os professores também podem ter outro concurso público, contanto que seja de caráter técnico ou científico. A proposta, apresentada em 2019, tira essa restrição aos professores e eles poderão assumir cargos de qualquer outra natureza, caso aprovada pelo Senado.

A demanda da PEC surgiu pois, de acordo com o deputado Capitão Alberto Neto (Republicanos-AM), autor da proposta, há questionamentos acerca do que são os cargos de caráter científico e técnico.

Para evitar tais questionamentos, ele propôs “a alteração do dispositivo constitucional que exige o cargo técnico ou científico, de forma a se exigir apenas que um dos cargos seja de professor e o outro de qualquer natureza”, de acordo com a Agência Câmara de Notícias.

O que é um cargo técnico ou científico

Segundo o Tribunal de Contas da União, cargo público de caráter técnico ou científico "abrange os cargos de nível superior e os cargos de nível médio cujo provimento exige a habilitação específica para o exercício de determinada atividade profissional", como os técnicos em enfermagem ou em informática, por exemplo.