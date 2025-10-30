Comissão aprova que autistas levem própria comida a restaurantes

Comissão de Assuntos Sociais (CAS) realizou reunião deliberativa com 14 itens na pauta / Crédito: Edilson Rodrigues / Senado Federal

O Senado deu um passo importante nesta quarta-feira, 29, na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), ao aprovar um projeto de lei que assegura a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), alergias ou intolerâncias alimentares, o direito de levar seus próprios alimentos para áreas de alimentação, públicas ou privadas, como restaurantes, por exemplo. A proposta agora seguirá para análise na Comissão de Direitos Humanos (CDH).

Uso de utensílios e identificação

Além da possibilidade de levar a alimentação, o texto também garante o uso de utensílios pessoais durante as refeições e permite que os estabelecimentos solicitem comprovação médica ou carteiras de identificação que atestem a condição.

