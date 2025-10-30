Celina lidera ao governo do DF e tem empate técnico com Arruda, que trava batalha na Justiça

Levantamento publicado nesta quinta-feira, 30, realizado pelo Paraná Pesquisas mostrou a intenção de voto do brasiliense para o executivo distrital e para o legislativo federal em 2026. De acordo com o levantamento, a vice-governadora Celina Leão (PP) figura como a mais citada tanto no cenário espontâneo quanto nos estimulados, embora haja uma situação de empate técnico com José Roberto Arruda (sem partido), considerando a margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Arruda vem pontuando bem mesmo sem a certeza de que poderá concorrer ao pleito. O ex-senador (1995-2001), ex-deputado federal (2003-2007) e ex-governador (2007-2010) da capital brasileira ainda trava uma luta na Justiça para poder sair candidato, desde que teve o mandato cassado em 2010, quando foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa por um esquema de pagamento de propina. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso que tentava anular a condenação por improbidade administrativa, mantendo Arruda inelegível até 2032. Ele conta, porém, com a expectativa de que mudanças na Lei da Ficha Limpa, aprovada pelo Congresso, possam reatroagir para beneficiá-lo.

No primeiro cenário estimulado de primeiro turno, a vice-governadora, que deve assumir o cargo de Ibaneis Rocha (MDB) em abril, quando ocorre o prazo de desincompatibilização, aparece numericamente à frente, com 32,2%, mas seguida de perto por Arruda, com 29,8%, enquanto Leandro Grass (PT) e Ricardo Cappelli (PSB) figuram um pouco mais distantes, com 11,8% e 6,4%. No segundo levantamento estimulado de primeiro turno, Celina e Arruda continuam despontando, com 36,9% e com 32,7%, respectivamente. Mais distante está o candidato do PT, Leandro Grass, com 14,5%. O Paraná Pesquisas também fez simulações de segundo turno. Na disputa entre Arruda e Celina Leão os candidatos também aparecem matematicamente empatados, considerando a margem de erro de 2,6 pontos percentuais. A vice-governadora tem 42,5% e o ex-governador aparece com 42,4%. Na disputa de Celina Leão contra Grass, a vice-governadora teria 57,1%, enquanto o presidente do Iphan alcança 25,3%. E na disputa de Arruda contra Grass, o ex-governador é quem aparece à frente, com 55,8% contra 24,6%. No cenário espontâneo, Celina aparece com 8,5% das intenções de votos, seguida por José Roberto Arruda (sem partido), Leandro Grass (PT) e Ricardo Cappelli (PSB) com 3,2%, 1,9% e 0,7%, respectivamente. Os que não souberam opinar foram 73,8% e os brancos e nulos 5,8%.