PF realiza operação em secretaria municipal de Camocim

Veículos da Polícia Federal defronte sede de secretaria municipal de Camocim / Crédito: Leitor via aplicativo de mensagem

Agentes da Polícia Federal (PF) estiveram na sede da Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Defesa Civil de Camocim, município localizado a 354 km de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 29. O prédio foi isolado durante a ação policial. Imagens enviadas por leitores ao O POVO mostram viaturas pretas da PF e agentes fardados em frente ao local, incluindo integrantes do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) — unidade especializada da corporação que atua em situações de médio e alto risco.