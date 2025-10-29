PF realiza operação em secretaria municipal de Camocim

Polícia Federal realiza operação na Secretaria da Segurança de CamocimAção ocorreu na sede da Secretaria de Segurança de Camocim e contou com apoio de grupo tático da Polícia Federal; operação trataria de uma "fiscalização sobre o porte de armas da Guarda Municipal", segundo a PF.
Agentes da Polícia Federal (PF) estiveram na sede da Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Defesa Civil de Camocim, município localizado a 354 km de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 29. O prédio foi isolado durante a ação policial.
Imagens enviadas por leitores ao O POVO mostram viaturas pretas da PF e agentes fardados em frente ao local, incluindo integrantes do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) — unidade especializada da corporação que atua em situações de médio e alto risco.
Por meio da assessoria de imprensa, a PF no Ceará informou que a operação se trata de uma “fiscalização sobre o porte de armas da Guarda Municipal”. Até o momento, o órgão não divulgou detalhes sobre possíveis mandados cumpridos, apreensões ou prisões realizadas no local.
O POVO entrou em contato com a Prefeitura via telefone disponibilizado no site do órgão e por meio de contatos de assessoria, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. Assim que houver mais informações sobre o caso, este material será atualizado.