Câmara aprova recondução de Daiane Lira no CNJ e Edvaldo Nilo no CNMP

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 29, a recondução da advogada da União, Daiane Nogueira de Lira, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do procurador do Distrito Federal, Edvaldo Nilo de Almeida, ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Daiane Nogueira de Lira foi aprovada por 388 votos a favor, 22 contrários e 11 abstenções. Já Edvaldo Nilo recebeu 411 votos favoráveis, 6 contrários e 8 abstenções.

Após a aprovação na Câmara, os indicados passarão por sabatina no Senado Federal. A partir da liberação, ambos exercerão mandato de dois anos em seus respectivos conselhos. Ambos já representam a Câmara dos Deputados em seus respectivos órgãos, conforme previsto na Constituição Federal. Quem é Edvaldo Nilo? Edvaldo Nilo de Almeida é professor do Ibmec e procurador do Distrito Federal. Graduado pela Universidade Salvador (Unifacs), é mestre pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Quem é Daiane Nogueira?